НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Росгвардию проверят детектором лжи

Источник:
Sibnet.ru
222 2
Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение обязательной проверки на полиграфе сотрудников Росгвардии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

За отказ пройти проверку на детектор лжи сотрудникам Росгвардии будет грозить увольнение, соответствующие изменения прописаны в законы. Ранее проверку на полиграфе в обязательном порядке проходили только сотрудники ФСБ.

Один из авторов закона председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее отмечал, что проверка на полиграфе позволит более тщательно отбирать кандидатов на службу в Росгвардию.

«Это важно и для профилактики коррупции, и для выявления противоправных действий со стороны личного состава. Строгий отбор кандидатов будет способствовать повышению доверия граждан и общества к Росгвардии», — подчеркнул Пискарев.

Еще по теме
Часть россиян лишат права на приобретение оружия
Иркутский сенатор один проголосовал против поправок в Конституцию
Власти отказались от увеличения штрафов за нарушения ПДД
Россиянки получат материнский капитал автоматически
смотреть все
Политика #Законы #Силовые структуры
КАРТИНА ДНЯ
•
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
•
Путин отказался считать себя царем
•
Новую цену нефти назвали катастрофой для России
•
Росгвардию проверят детектором лжи
Подробности
•
Российские компании уходят на добровольный карантин
•
Огород или квартира: где дают дешевую «сельскую ипотеку»?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Опасные и быстрые: какой градусник выбрать
Как это работает
•
Как посмотреть бесплатные фильмы в Wink?
•
Слушать дыхание: как отличить больного коронавирусом?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ученый спас снежного барса в горах Алтая
Сибирь 19.03.2020 19:07
Начальника отдела МВД в Бурятии задержали по подозрению во взятке
Сибирь 19.03.2020 18:31
Ученые «Вектора» сделали первое фото коронавируса
Сибирь 19.03.2020 18:06
Новосибирские лесопожарные получат квадрокоптеры и тепловизоры
Сибирь 19.03.2020 17:46
Самое популярное
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
18369
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
17595
Инфекционист назвала лучший антисептик
14764
Герой из клипа Little Big «отомстил» шоу «Танцы»
12664
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
•
Путин отказался считать себя царем
•
Новую цену нефти назвали катастрофой для России
•
Росгвардию проверят детектором лжи
Подробности
•
Российские компании уходят на добровольный карантин
•
Огород или квартира: где дают дешевую «сельскую ипотеку»?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Опасные и быстрые: какой градусник выбрать
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как посмотреть бесплатные фильмы в Wink?
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Курс доллара подскочил выше 80 рублей
169
Путин посчитал россиян «средним классом»
51
Путин посоветовал россиянам не скупать продукты впрок
50
Конституционный суд одобрил правку Конституции
40
Терешкова рассказала про секретный разговор с Путиным
37