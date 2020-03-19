Росгвардию проверят детектором лжи

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение обязательной проверки на полиграфе сотрудников Росгвардии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

За отказ пройти проверку на детектор лжи сотрудникам Росгвардии будет грозить увольнение, соответствующие изменения прописаны в законы. Ранее проверку на полиграфе в обязательном порядке проходили только сотрудники ФСБ.

Один из авторов закона председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее отмечал, что проверка на полиграфе позволит более тщательно отбирать кандидатов на службу в Росгвардию.

«Это важно и для профилактики коррупции, и для выявления противоправных действий со стороны личного состава. Строгий отбор кандидатов будет способствовать повышению доверия граждан и общества к Росгвардии», — подчеркнул Пискарев.