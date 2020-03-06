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ФБР попыталось привлечь русских информаторов фото Высоцкого

Источник:
Sibnet.ru
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Федеральное бюро расследований США разместило в социальной сети Facebook рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству, проиллюстрировав ее фотографией Владимира Высоцкого.

Пост о рекламе ФБР опубликовал на своей странице один из пользователей Facebook. На фотографии Высоцкого в роли капитана Глеба Жеглова из фильма «Место встречи изменить нельзя» размещена надпись на русском языке: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого».

При нажатии на рекламу осуществляется переход на страницу местного отделения контрразведки ФБР, где на русском и английском языках граждан призывают поделиться информацией, важной для обеспечения государственной безопасности США.

«Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР в выполнении поставленной перед ним задачи, просим обратиться в наше региональное отделение… Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности", - говорится в объявлении», — говорится в сообщении.

О том, что ФБР занимается в Facebook вербовкой россиян, проживающих в США, сообщал осенью 2019 года телеканал CNN. Это был пост с фотографией семьи и надписью на русском: «Ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи!». Над картинкой — пояснение о том, что ФБР получает наиболее ценные разведданные для борьбы с угрозами за счет информации от представителей общественности.

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