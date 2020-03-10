НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Шоу «На самом деле» на Первом выйдет с новым ведущим

Источник:
Sibnet.ru
128 0
Фото: © dmitryshepelev instagram.com/dmitryshepelev

Личность ведущего шоу «На самом деле», который сменит Дмитрия Шепелева, раскроют на Первом канале 10 марта, говорится в анонсе проекта.

Имя ведущего «На самом деле» держится в тайне. В анонсе Первого канала он сидит спиной к зрителю, и его проверяют на детекторе полиграфолог Роман Устюжанин и профайлер Сабина Пантус. Они выносят вердикт — он готов.

Дмитрий Шепелев объявил о своем уходе из проекта в феврале. Он сообщил, что решение было обоюдным, и у него не было конфликта с представителями Первого канала. На роль нового ведущего рассматривали актера Тимура Еремеева, Александра Смола и Дмитрия Иващенко. Предположительно, вести программу будет последний.

Участники «На самом деле» разбирают конфликт в эфире программы. Обе стороны проверяют на детекторе лжи, также в студии присутствуют эксперты, которые пытаются вывести собеседников на чистую воду. «Шоу, где невозможно солгать», — так говорит ведущий в начале каждого выпуска.

Еще по теме
Холостяк Криворотов выгнал из проекта бывших
Сериал с Авериным «Невеста комдива»: комедия о любви
Сериал «Магомаев»: чем закончится роковая любовь
Гагарина попросила новосибирскую девочку спеть Пиаф на «Голосе». ВИДЕО
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Россию напугали девальвацией рубля
•
Путин придумал Медведеву обязанности
•
Трамп обрадовался обвалу мировых цен на нефть
•
Новые случаи заражения COVID-2019 зафиксировали в России
Как это работает
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Видео «бронебойного» новосибирца попало в Сеть
Сибирь 09.03.2020 20:54
Финал этапа турнира по Counter-Strike пройдет в Новосибирске
Сибирь 09.03.2020 10:26
Ученые Хакасии создали систему увеличения мощности солнечных панелей
Сибирь 08.03.2020 10:52
Японец назвал паводок в Приангарье началом мировой катастрофы
Сибирь 08.03.2020 09:30
Самое популярное
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
9444
Решился спор между Кормухиной и Гагариной об авторстве «Кукушки»
4755
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
4307
Суперкомпьютер назвал «строителей» Млечного Пути
3654
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россию напугали девальвацией рубля
•
Путин придумал Медведеву обязанности
•
Трамп обрадовался обвалу мировых цен на нефть
•
Новые случаи заражения COVID-2019 зафиксировали в России
Как это работает
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Voland2

А ты получишь зарплату , на которую ничего не купишь...

лачинов

До чего же гнилая система. Заигрались со своей торговлей ничем до абсурда. Не разрушились заводы, не...

Voland2

Главное что бы Сечин хорошо себя чувствовал... Порулил рынком от души.

Walet 99

И главное не принимают поправку о недвижимости за рубежом, - лапшу народу вешают.........

лачинов

Как же они надоели. Какая разница какой повод вы, господа ненасытные, выберете. Всем уже понятно, что...