Шоу «На самом деле» на Первом выйдет с новым ведущим

Личность ведущего шоу «На самом деле», который сменит Дмитрия Шепелева, раскроют на Первом канале 10 марта, говорится в анонсе проекта.

Имя ведущего «На самом деле» держится в тайне. В анонсе Первого канала он сидит спиной к зрителю, и его проверяют на детекторе полиграфолог Роман Устюжанин и профайлер Сабина Пантус. Они выносят вердикт — он готов.

Дмитрий Шепелев объявил о своем уходе из проекта в феврале. Он сообщил, что решение было обоюдным, и у него не было конфликта с представителями Первого канала. На роль нового ведущего рассматривали актера Тимура Еремеева, Александра Смола и Дмитрия Иващенко. Предположительно, вести программу будет последний.

Участники «На самом деле» разбирают конфликт в эфире программы. Обе стороны проверяют на детекторе лжи, также в студии присутствуют эксперты, которые пытаются вывести собеседников на чистую воду. «Шоу, где невозможно солгать», — так говорит ведущий в начале каждого выпуска.