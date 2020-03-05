Путин назвал российского Илона Маска

Создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский является примером российского новатора наравне с американским бизнесменом Илоном Маском, заявил президент России Владимир Путин.
«У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области ничем не хуже»,— сказал Путин в интервью ТАСС, отвечая на вопрос, кто в России может быть таким же примером для подражания, каким для американцев выступает Маск.
Российский президент уточнил, что Касперский не единственный такой человек в России, «просто то, что в голову приходит прямо сейчас, с лету». Он добавил, что «Лаборатория Касперского» могла бы достичь большего в своей сфере, если бы не санкции США.
Журналист также задал Путину вопрос, знает ли он Илона Маска, на что российский лидер ответил утвердительно, однако с известным выражением «Как тебе такое, Илон Маск?» президент России оказался не знаком.
В 2018 году президент США Дональд Трамп подписал закон о запрете использования американскими министерствами и агентствами продукты «Лаборатории Касперского». По мнению спецслужб США, российская компания может использовать свои программы для шпионажа.