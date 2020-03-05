НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Путин назвал российского Илона Маска

Источник:
ТАСС
200 2
Фото: © пресс-служба президента РФ

Создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский является примером российского новатора наравне с американским бизнесменом Илоном Маском, заявил президент России Владимир Путин.

«У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области ничем не хуже»,— сказал Путин в интервью ТАСС, отвечая на вопрос, кто в России может быть таким же примером для подражания, каким для американцев выступает Маск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКосмический корабль Илона Маска лопнул при испытаниях

Российский президент уточнил, что Касперский не единственный такой человек в России, «просто то, что в голову приходит прямо сейчас, с лету». Он добавил, что «Лаборатория Касперского» могла бы достичь большего в своей сфере, если бы не санкции США.

Журналист также задал Путину вопрос, знает ли он Илона Маска, на что российский лидер ответил утвердительно, однако с известным выражением «Как тебе такое, Илон Маск?» президент России оказался не знаком.

В 2018 году президент США Дональд Трамп подписал закон о запрете использования американскими министерствами и агентствами продукты «Лаборатории Касперского». По мнению спецслужб США, российская компания может использовать свои программы для шпионажа.

Еще по теме
ЦИК распределил миллиарды для голосования по Конституции
Путин и Эрдоган обсудят противостояние в Сирии
Жириновский станцевал под трек Little Big
Путина насторожили иностранные «вбросы» про коронавирус
смотреть все
Политика #Россия #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин назвал российского Илона Маска
•
Китаю предрекли вторую волну эпидемии коронавируса
•
Инфицированный коронавирусом итальянец прилетел в Россию
•
Авто научат распознавать нарушения ПДД по ГОСТу
Подробности
•
Жизнь как импровизация: травматолог НИИТО сочиняет треки
•
Смерть от сухого льда: что случилось в московской сауне
•
Little Big: отправляем «вирус» на Евровидение
•
Начался Великий пост: меню на каждый день
Как это работает
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Как убивает безобидный сухой лед?
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Урганту рассказали о гонках на льду Байкала
Сибирь 05.03.2020 16:30
Более 10 миллионов цветов завезли в Новосибирск к 8 марта
Сибирь 05.03.2020 16:16
«Почта России» подсчитала письма новосибирцев
Сибирь 05.03.2020 15:01
Водитель рухнувшего с обрыва автобуса ответил за гибель горняков
Сибирь 05.03.2020 14:53
Самое популярное
Найден способ достичь скорости света
9151
Подсчитано количество лотерейных миллионеров в 2019 году
5864
Игра Horizon Zero Dawn выйдет на ПК
5669
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
5364
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин назвал российского Илона Маска
•
Китаю предрекли вторую волну эпидемии коронавируса
•
Инфицированный коронавирусом итальянец прилетел в Россию
•
Авто научат распознавать нарушения ПДД по ГОСТу
Подробности
•
Жизнь как импровизация: травматолог НИИТО сочиняет треки
•
Смерть от сухого льда: что случилось в московской сауне
•
Little Big: отправляем «вирус» на Евровидение
•
Начался Великий пост: меню на каждый день
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

люмneH

Ничего человеческого . Животное какое то .

лачинов

Не думаю, что каждому доступен личный врач и контроль окружения. Тут явное лукавство.Понятно, что президент...

Иркут 69

Чеснок, серебро и осиновое кресло... 😀Набор на все времена 👍

Гаврило Принцип

А что, у тебя уже диагностировали?

Гаврило Принцип

У Ulefone Power 5S батарея на 13000 mAh.