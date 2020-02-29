НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Космический корабль Илона Маска лопнул при испытаниях

Источник:
Sibnet.ru
287 5
Фото: Enemenemu / CC BY-SA 4.0

Прототип космического корабля Starship для межпланетных полетов разорвался при испытаниях в штате Техас. Тесты проводились компанией SpaceX Илона Маска.

В ходе испытаний выполнялся наддув прототипа жидким азотом. В результате Starship SN1 лопнул в нижней части, его остатки взлетели на высоту примерно 20 метров и были разбросаны в окрестностях площадки.

Корабль Starship длиной 50 метров и диаметром 9 метров изготовлен из легированной стали, его заявленная грузоподъемность — 150 тонн. Многоразовый корабль предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий.

Starship может вместить до 100 человек, такое количество пассажиров корабль может взять на Марс с целью колонизации планеты. Также аппарат станет второй ступенью для сверхтяжелой ракеты-носителя BFR.

Еще по теме
Китайский луноход выявил скрытые структуры внутри Луны
Зелень начнут выращивать в космосе
Неизвестную форму углерода нашли в Челябинском метеорите
Астрономы рассмотрели тускнеющий гигант Бетельгейзе
смотреть все
Технологии #Космос
КАРТИНА ДНЯ
•
Силуанов прокомментировал обрушение рубля
•
Россия перебросила к берегам Сирии фрегаты с крылатыми ракетами
•
Названа «реальная цена» российской ипотеки
•
Расширен перечень «роскошных» автомобилей для россиян
Подробности
•
Пугающий високосный: откуда взялся лишний день февраля?
•
Шестой день Масленицы: Золовкины посиделки
•
Как законно потратить маткапитал в 2020 году?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирцы поищут способ выявлять коронавирус по выдоху
Сибирь 29.02.2020 11:05
Аномально теплое начало марта спрогнозировали для Сибири
Сибирь 29.02.2020 09:46
Медики наткнулись в туалете на сумку с новорожденной
Сибирь 28.02.2020 17:47
Дольщики дома на Тульской получат квартиры через 17 лет ожидания
Сибирь 28.02.2020 17:40
Самое популярное
AliExpress оценил риск заражения коронавирусом через посылки
16650
AliExpress объяснил связь между коронавирусом и задержкой посылок
11165
Видео посадки самолета на лед Байкала появилось в Сети
7541
Обвиняемые в убийстве экс-мэра Киселевска были серийными грабителями
5840
Обсуждение (5)
КАРТИНА ДНЯ
•
Силуанов прокомментировал обрушение рубля
•
Россия перебросила к берегам Сирии фрегаты с крылатыми ракетами
•
Названа «реальная цена» российской ипотеки
•
Расширен перечень «роскошных» автомобилей для россиян
Подробности
•
Пугающий високосный: откуда взялся лишний день февраля?
•
Шестой день Масленицы: Золовкины посиделки
•
Как законно потратить маткапитал в 2020 году?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин призвал оппозицию к конкретному разговору
136
Путин объяснил вымирание россиян
69
Десятки турецких солдат погибли при авиаударе в Сирии
61
Атомная подлодка США «облезла» после первого похода
56
Путин заявил об оснащении армии «оружием будущего»
48