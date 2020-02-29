Космический корабль Илона Маска лопнул при испытаниях

Прототип космического корабля Starship для межпланетных полетов разорвался при испытаниях в штате Техас. Тесты проводились компанией SpaceX Илона Маска.

В ходе испытаний выполнялся наддув прототипа жидким азотом. В результате Starship SN1 лопнул в нижней части, его остатки взлетели на высоту примерно 20 метров и были разбросаны в окрестностях площадки.

Корабль Starship длиной 50 метров и диаметром 9 метров изготовлен из легированной стали, его заявленная грузоподъемность — 150 тонн. Многоразовый корабль предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий.

Starship может вместить до 100 человек, такое количество пассажиров корабль может взять на Марс с целью колонизации планеты. Также аппарат станет второй ступенью для сверхтяжелой ракеты-носителя BFR.