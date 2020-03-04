Ученые рассказали о смещении Горного Алтая

Скорость смещения земной коры Горного Алтая относительно Евразии снизилась в два раза по сравнению с 2003 годом, в который произошло мощное Чуйское землетрясение.

Это значит, что в эпицентре подземных толчков, произошедших 27 сентября 2003 года, продолжается затухание постсейсмических смещений, и в ближайшие годы ученые не ожидают серьезных землетрясений в этой местности.

«По данным новосибирских специалистов, современная скорость горизонтальных тектонических движений Горного Алтая относительно северной части Евразии составляет 1,19 мм в год – на 30 градусов к северо-западу», – говорится в сообщении Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН.

Завлабораторией физических проблем геофизики института Владимир Тимофеев рассказал, что горообразовательные движения в Горном Алтае активно продолжаются в последние 5-10 миллионов лет.

«Результат этих движений можно наблюдать в резкопересеченном рельефе, наличии глубоких речных долин, горных плато на высоте 2000-3000 м и хребтов с высотой 3000-4000 м», – уточняет он.

Исследования с применением технологии GPS начались здесь в 2000 году, когда была заложена АлтаеСаянская геодинамическая сеть космической геодезии. Сейчас она включает 25 пунктов GPSнаблюдений, охватывает значительную территорию и включает структурные элементы Горного Алтая и его окружения. Измерения проводят ежегодно в июле-августе, а затем анализируют полученные данные с помощью специальных программ.