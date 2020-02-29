Смертельное ДТП произошло под Новосибирском

В результате автомобильной аварии в Новосибирской области в субботу один человек погиб и еще семь пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в 13.40 по местному времени на автодороге Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. Водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Suzuki Swift и Nissan Primera.

За рулем Skoda Octavia находился мужчина 1986 года рождения, он погиб на месте. Кроме того, с места аварии в больницу с различными травмами было доставлено семь человек, в том числе ребенок 2014 года рождения, отмечается в сообщении.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые выясняют причины и обстоятельства происшествия.