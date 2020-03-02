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Начался Великий пост: меню на каждый день

Источник:
Sibnet.ru
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Великий пост в 2020 году начинается 2 марта, строгие ограничения в еде завершатся светлым праздником — Пасхой, которая в этом году выпадает на 19 апреля. Церковное меню Великого поста с рекомендациями по питанию на каждый день — в инфографике Sibnet.ru.

В православии посты сменяются летним, осенним и зимним мясоедами, но и в эти недели есть ограничения в пище. По средам (день воспоминания о предательстве Иуды и аресте Иисуса) и пятницам (память о крестных страданиях и смерти Спасителя) следует есть рыбу.

Великий пост — самый длинный из всех в православном календаре. Он начинается с чистого понедельника, когда можно пить только воду.

По понедельникам, средам и пятницам предписано есть продукты без тепловой обработки: хлеб, овощи, фрукты, орехи. По вторникам и четвергам можно варить пищу или готовить ее на пару, а в выходные дни — жарить на постном масле. В отдельные дни дозволено есть рыбу и икру и употреблять вино, разбавленной водой в пропорции 1:3.

«В системе постов ничего дурного нет и ничего вредного тоже нет. Это ограничения по тяжелым пищевым продуктам, в первую очередь по жирной пище. С началом весны организму будет легче перестроиться на летний тип питания, летний тип обменных процессов. Зимой преобладают белково-жировые обменные процессы, а летом — углеводные. Все знают, что в жару есть мясо не очень хочется», — комментировал Sibnet.ru врач-диетолог кандидат медицинских наук Яков Новоселов.

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Жизнь #Религия #Праздник #Инфографика
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