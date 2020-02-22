Озвучена дата воссоединения «Друзей»

Культовая шестерка из известнейшего американского ситкома «Друзья» в мае этого года воссоединится, чтобы вернуться на экраны с запуском стриминговой платформы HBO Max.

Как сообщает Warner Media, Дженнифер Энистон (Рэйчел Грин), Кортни Кокс (Моника Геллер), Лиза Кудроу (Фиби Буффе), Дэвид Швиммер (Росс Геллер), Мэттью Перри (Чендлер Бинг) и Мэтт Леблан (Джо Триббиани) снимутся в новом проекте для платформы.

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Главный контент-редактор HBO Max Кевин Райт отметил, что выпуск можно назвать «Тот, в котором они все снова встретились». Он будет выложен на платформу вместе с полным архивом «Друзей».

«Я узнал о «Друзьях», когда шоу было еще на ранних стадиях создания, а потом получил возможность поработать над сериалом спустя много лет. Я получил огромное удовольствие, наблюдая, кА он цеплял много поколений зрителей друг за другом. Он входит в эпоху, когда друзья и зрители собираются вместе в режиме реального времени», — сказал Райт.

Он считает, что воссоединение друзей позволит передать этот дух, воссоединив старых и новых поклонников ситкома.

Бен Уинстон станет режиссером и продюсером выпуска в сотрудничестве с Мартой Кауффман и Дэвидом Крейном. Ранее продюсеры оригинального сериала заявляли, что рассказали историю целиком, и продолжения не будет. Однако слухи о грядущем возвращении «Друзей» постоянно появляются.

Сериал вернется на экраны спустя четверть века после его появления и через 15 лет после выхода последней серии. Как отмечает Variety со ссылкой на инсайдеров, актеры получат примерно по 2,5 тысячи долларов за проект.