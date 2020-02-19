Зелень начнут выращивать в космосе

Томские ученые разработали автономную «орбитальную теплицу» для космоса, чтобы выращивать там зелень, сообщает пресс-служба Томского политехнического университета.

Выращивать в «орбитальной теплице» различные виды салатов и салатной капусты, лука-порея, базилика и других культур будет возможно при создании специального автономного модуля. Как раз над ним сейчас и идет работа.

«Это будет автономный модуль, способный поставлять продукты питания для космонавтов и, при необходимости, пристыковаться к МКС через шлюз. Планируется, что площадь выращивания составит 30 м2. При этом его форма — цилиндрическая — должна помочь приспособиться к разным условиям гравитации, что позволит в далекой перспективе использовать его, например, на Луне или на Марсе», — рассказал директор Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Алексей Яковлев.

Начать работу над проектом планируют в 2020 году, попасть в Долгосрочную программу и получить финансирование разработчики планируют в 2021 году.