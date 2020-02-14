Косуля забрела в Горно-Алтайск и застряла в заборе

Сотрудники полиции в Горно-Алтайске спасли косулю, которая забрела в город и застряла в металлическом ограждении спортзала школы в районе автовокзала, сообщает МВД региона.

Поздно вечером постовые полицейские увидели бегущую по дороге молодую косулю. Дикое животное из-за поворота выбежало прямо на них, однако при виде людей олененок бросился бежать, но по пути застрял между металлическими прутьями забора.

Стражи порядка помогли испуганному животному выбраться из неожиданного плена, попутно вызвав на место происшествия автопатруль.

Освободив косулю, полицейские при помощи веревки зафиксировали ей передние и задние конечности и погрузили в патрульный автомобиль. После чего продолжили патрулирование городских улиц, а их коллеги вывезли дикое животное за город и выпустили на волю.