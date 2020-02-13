НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Новый тизер «Ходячих» намекнул на смерть главной героини

Источник:
Sibnet.ru
179 0
Фото: © кадр из видео

Телеканал AMC выпустил новый тизер ко второй половине десятого сезона «Ходячих мертвецов», который вернется после перерыва 23 февраля. Короткий ролик намекает на гибель одной их главных героинь шоу.

Видео, опубликованное на YouTube, длится 30 секунд. Оно состоит из нарезок кадров, точное значение которых непонятно. Зритель может увидеть, как Мишонн кричит и бьет кого-то бейсбольной битой, что отсылает нас к событиям, когда Ниган убил Абрахама и Гленна.

Но на мысль о скорой гибели Мишонн поклонников натолкнул кадр с плачущей Джудит, дочкой Рика Граймса и Мишонн. Девочка очень хладнокровна для своих лет, и ее слезы сразу вызвали у зрителей мысль о грядущей трагедии. Это подкрепляется и слухами о скором уходе актрисы Данай Гуриры из проекта. Ранее сообщалось, что сезон станет для нее последним.

С момента якобы гибели Риа Граймса в сериале прошло несколько лет, его дочь выросла, а члены его группы до сих пор не знаю, что Рик жив. Его без сознания увезли на вертолете в какое-то место. Известно, что об этих событиях будет снят полнометражный фильм. Сообщалось, что в нем появится и Мишонн. Вероятно, члены ее группы также будут считать ее мертвой. 

Вселенная «Ходячих мертвецов» расширяется. Так, 12 апреля на экраны выйдет третий сезон по вселенной «Ходячих мертвецов» под названием «Ходячие мертвецы: Мир за пределами». В центре сюжета окажется группа подростков, которые около 10 лет спокойно жили в защищенном убежище, но однажды им пришлось выйти за его стены в реальный мир, кишащий ходячими мертвецами. В нем будет всего два сезона, второй сезон покажут в 2021 году.



Еще по теме
Лукьяненко оценил сериал по его книге
Зрители разнесли шоу «Док-Ток» с Собчак
Шоу «Док-Ток» с Собчак и Гордоном стартует на Первом
Сериал «Триггер»: к чему приведет шоковая психотерапия
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин пообещал россиянам дополнительный выходной
•
Правительство одобрило продажу Сбербанка
•
Индексацию зарплат пропишут в Конституции
•
Власти Китая изменили методику диагностики коронавируса
Как это работает
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Запах земли: как определить венец безбрачия
•
Ночная экономия: «Гигант» сокращает площади и время работы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Похищение и попытка убийства мужчины в Бийске попали на видео
Сибирь 13.02.2020 23:13
Сотрудники НГУ разработали новый штамм гриппа
Сибирь 13.02.2020 17:21
Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали по подозрению во взятке
Сибирь 13.02.2020 15:54
Худеющий сумоист из Бурятии показал эффектный шпагат
Сибирь 13.02.2020 15:22
Самое популярное
Журналист из КНР написал о заселении побережья Байкала китайцами
30406
Зрители разнесли шоу «Док-Ток» с Собчак
18926
Малышева сравнила возвращение в Кемерово с сумасшествием
7508
Новосибирец собрал плавающий снегоболотоход. ВИДЕО
5447
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин пообещал россиянам дополнительный выходной
•
Правительство одобрило продажу Сбербанка
•
Индексацию зарплат пропишут в Конституции
•
Власти Китая изменили методику диагностики коронавируса
Подробности
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Ночная экономия: «Гигант» сокращает площади и время работы
•
Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Бывшим президентам России предложат пожизненную власть
100
Журналист из КНР написал о заселении побережья Байкала китайцами
62
Россияне стали в два раза меньше доверять Путину
55
Российские военные вмешались в конфликт солдат США и сирийцев
47
Малышева сравнила возвращение в Кемерово с сумасшествием
32