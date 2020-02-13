Новый тизер «Ходячих» намекнул на смерть главной героини

Телеканал AMC выпустил новый тизер ко второй половине десятого сезона «Ходячих мертвецов», который вернется после перерыва 23 февраля. Короткий ролик намекает на гибель одной их главных героинь шоу.

Видео, опубликованное на YouTube, длится 30 секунд. Оно состоит из нарезок кадров, точное значение которых непонятно. Зритель может увидеть, как Мишонн кричит и бьет кого-то бейсбольной битой, что отсылает нас к событиям, когда Ниган убил Абрахама и Гленна.

Но на мысль о скорой гибели Мишонн поклонников натолкнул кадр с плачущей Джудит, дочкой Рика Граймса и Мишонн. Девочка очень хладнокровна для своих лет, и ее слезы сразу вызвали у зрителей мысль о грядущей трагедии. Это подкрепляется и слухами о скором уходе актрисы Данай Гуриры из проекта. Ранее сообщалось, что сезон станет для нее последним.

С момента якобы гибели Риа Граймса в сериале прошло несколько лет, его дочь выросла, а члены его группы до сих пор не знаю, что Рик жив. Его без сознания увезли на вертолете в какое-то место. Известно, что об этих событиях будет снят полнометражный фильм. Сообщалось, что в нем появится и Мишонн. Вероятно, члены ее группы также будут считать ее мертвой.

Вселенная «Ходячих мертвецов» расширяется. Так, 12 апреля на экраны выйдет третий сезон по вселенной «Ходячих мертвецов» под названием «Ходячие мертвецы: Мир за пределами». В центре сюжета окажется группа подростков, которые около 10 лет спокойно жили в защищенном убежище, но однажды им пришлось выйти за его стены в реальный мир, кишащий ходячими мертвецами. В нем будет всего два сезона, второй сезон покажут в 2021 году.