BioWare готовит перезапуск Anthem

Кейси Хадсон, руководитель компании BioWare, подтвердил информацию о работе над перезапуском Anthem на официальном сайте компании. Разработчик согласился со всеми претензиями игроков и критиков, а также пообещал улучшение игрового процесса в новом проекте с сохранением удавшихся механик.

«Мы услышали ваши отзывы о том, что Anthem нужна другая система добычи, улучшенная система прогресса и более ясная и насыщенная концовка. В ближайшие месяцы мы сконцентрируемся на более долгосрочном обновлении, в частности, работаем над тем, чтобы заново создать игровой процесс с ясными целями и мотивациями героев, а игровой прогресс сопровождался соответствующими наградами», — написал Хадсон.

Разработчики пообещали сохранить систему полётов (возможно, единственное к чему игроки не придирались) и научно-фантастический сеттинг игры.

Релиз Anthem состоялся 22 февраля 2019 года. Практически сразу на игру обвалился шквал критики из-за не совсем понятного сюжета, слабых мотиваций героев, неадекватной системы наград, слабой боевой системы и других недоработок. На протяжении года BioWare вводили игру новый контент, но это не смогло спасти ситуацию.