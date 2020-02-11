НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

BioWare готовит перезапуск Anthem

Источник:
Sibnet.ru
162 0
Фото: @ blog.bioware.com
Кейси Хадсон, руководитель компании BioWare, подтвердил информацию о работе над перезапуском Anthem на официальном сайте компании. Разработчик согласился со всеми претензиями игроков и критиков, а также пообещал улучшение игрового процесса в новом проекте с сохранением удавшихся механик.

«Мы услышали ваши отзывы о том, что Anthem нужна другая система добычи, улучшенная система прогресса и более ясная и насыщенная концовка. В ближайшие месяцы мы сконцентрируемся на более долгосрочном обновлении, в частности, работаем над тем, чтобы заново создать игровой процесс с ясными целями и мотивациями героев, а игровой прогресс сопровождался соответствующими наградами», — написал Хадсон.

Разработчики пообещали сохранить систему полётов (возможно, единственное к чему игроки не придирались) и научно-фантастический сеттинг игры.

Релиз Anthem состоялся 22 февраля 2019 года. Практически сразу на игру обвалился шквал критики из-за не совсем понятного сюжета, слабых мотиваций героев, неадекватной системы наград, слабой боевой системы и других недоработок. На протяжении года BioWare вводили игру новый контент, но это не смогло спасти ситуацию.

Первая часть игры до момента релиза Anthem 2 будет поддерживаться, но Хадсон предупредил, что основные силы компании направлены на разработку новой части игры, таким образом, ждать масштабных дополнений не стоит.
Еще по теме
Геймерам «Игрового» устроят крупный ивент с призами
Blizzard вернёт деньги за Warcraft III: Reforged всем желающим
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
World of Warplanes вооружила геймеров Ростелекома истребителем Як-3Т
смотреть все
Игры #ММО #Экшены
КАРТИНА ДНЯ
•
Число жертв китайского коронавируса превысило 1 тысячу человек
•
Трамп похвастался «супербыстрыми» ракетами для борьбы с Россией
•
Поправки по обновлению маткапитала внесли в Госдуму
•
Hyundai показал обновленный Solaris
Подробности
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
•
Почему снюсы оказались вне закона?
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Новосибирск без майонеза: закрывается 102-летний завод
Как это работает
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
•
Самолет опаздывает: что делать, если рейс задержали
•
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
•
Мотор молчит: почему зимой не заводится машина
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Женщину на Алтае сбросили с железнодорожного моста
Сибирь 11.02.2020 14:14
Молодой человек на Алтае пытался изнасиловать пожилую
Сибирь 11.02.2020 13:56
Пенсионерка наняла киллера для бывшего мужа
Сибирь 11.02.2020 13:40
Конь покусал и придавил трехлетнюю малышку в Томской области
Сибирь 11.02.2020 12:57
Самое популярное
Журналист из КНР написал о заселении побережья Байкала китайцами
26750
Малышева сравнила возвращение в Кемерово с сумасшествием
4490
Двухлетняя девочка задохнулась в гараже
4235
Стивен Кинг дал право на экранизацию рассказа 16-летней томичке
4192
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Число жертв китайского коронавируса превысило 1 тысячу человек
•
Трамп похвастался «супербыстрыми» ракетами для борьбы с Россией
•
Поправки по обновлению маткапитала внесли в Госдуму
•
Hyundai показал обновленный Solaris
Подробности
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
•
Почему снюсы оказались вне закона?
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Новосибирск без майонеза: закрывается 102-летний завод
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Maniac.

Даже специально обученный человек по втиранию гос(подачек)льгот, как нечто глобальное, не выдержала,...

ziggov

Россиянам разрешили выращивать коноплю и мак -----а где в новостях первое слово темы?!!!мне страшно за...

Митрич62

Рывок сделают бабки, которые в офшоры рванут.

лачинов

Новое правительство со старыми кадрами вряд ли многое изменит. Формат мышления не тот. Все люди с приобретенным...

лачинов

Обновлять то никто не заставлял. Мало ли какой "подарок" Майкрософт подсунет не желающим добровольно...