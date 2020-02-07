Путин оценил идею вернуть распределение выпускников вузов

Президент России Владимир Путин, комментируя призывы внедрить систему распределения в вузах, заявил, что «обязаловкой» здесь ничего не решить.

«Вы знаете, звучат призывы повсеместно вернуть в вузы систему распределения. Сам многократно это слышал, встречаюсь с этими предложениями почти на каждой встрече с общественности. Но вновь повторю - обязаловкой мы ничего не решим», — приводит «Интерфакс» слова президента, сказанные им на заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

По словам Путина, жизнь кардинально поменялась. «Нужны условия для самореализации молодых людей, современные, привлекательные стандарты жизни и учебы, возможности для достижения успеха. Этими задачами нам и нужно вместе заняться», — пояснил он.

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В мае 2019 года Путин предлагал Минздраву и правительству в целом оценить возможность возвращения системы распределения выпускников вузов, отучившихся за счет государства.

«Давайте подумаем, я попрошу министра к этому вернуться, пообсуждать с правительством возможность и реализуемость идеи распределения тех выпускников вузов, которые учатся на бюджетной основе», — сказал Путин на медиафоруме ОНФ в Сочи.

Так он прокомментировал выступление на форуме президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Тот настаивал на том, что необходимо вернуть систему распределения по окончанию вузов, которая существовала в советское время, чтобы эффективно решить проблему с недостатком медицинских кадров в регионах