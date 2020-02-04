Blizzard вернёт деньги за Warcraft III: Reforged всем желающим

Большое количество жалоб на ремастер Warcraft III вынудило Blizzard ввести автоматическую систему возврата средств. Функция доступна в разделе «Служба поддержки», а деньги игрокам возвращаются в течении нескольких минут. Рейтинг игры на Metacritic обрушен до 0,5 балла, причиной столь низких оценок являются плохая оптимизация, высокая забагованность.

Множество игроков жаловались на то, что графика в ремастере хуже, чем в оригинале (вышел он в 2002 году), а главное меню игры вообще представляет собой браузер на основе Chromium, что значительно повышает нагрузку на систему и приводит к регулярным «зависаниям». Геймерам не понравилось также то, что в игру не были введены катсцены анонсированные ещё 2018 году.