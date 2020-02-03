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Медведь в Красноярском крае полмесяца играл в избе. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Фотоловушки засняли проказы медведя в переходной избе в Саяно-Шушенском заповеднике, зверь играл с посудой, рассыпал соль, катал дрова, сообщает пресс-служба организации.

Первые проделки хищника были отмечены еще летом 2018 года. Тогда зверь ловко открывал дверь в избу, по-хозяйски заходил в нее и вытаскивал на улицу все, что его интересовало. Очередной случай «медвежьего самоуправства» произошел в августе 2019 года.

Зверь, также, как и прежде, вел себя уверенно и смело – без труда открыл дверь, сорвал газеты со стола, рассыпал соль и крупы, вынес из домика все, что мешало ему, а после решил зайти внутрь через окно, чтобы после выйти через дверь.

«Медведь практически ежедневно посещал избу на протяжении 18 дней, и в каждый свой визит совершал что-то новое — играл с посудой, царапал стол, раскатывал дрова по избушке», — говорится в сообщении.

С разной плотностью населения медведь присутствует на всей территории заповедника. Сейчас эти хищники спят. По наблюдениям госинспекторов, которые несут службу в северной части заповедника, медведь лег в берлоги в середине ноября, последний след на свежем снегу отмечен 11 ноября. В прошлом сезоне ореха и ягоды было достаточно для нажировки, поэтому косолапые вовремя ушли с спячку.

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Топ комментариев

Лама сибирь

интересно а по зарплатам на каком месте ?

Fazar

Ни один не назвал зарплату в России, - все средняя. Пример; - Чубайс получает 1000000 я рубль какая средняя...

great_america

Да зарплаты в России как в бедных отсталых африканских странах.

Danilon

Мракобесие. Ну давайте ещё список богов туда напишем. Можно ещё сделать религию обязательной. Россия...

Uynachalnica

Это намек на то, что пора ценам вверх?