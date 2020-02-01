Человеческую глупость объяснили наукой

Люди делают глупые поступки из-за неопределенности, выяснили ученые из Университета науки и технологии Китая.
При этом уровень интеллекта нередко не влияет на успех принимаемых решений. Для своего исследования специалисты изучили парадигму решения проблем, называемую обучением с квантовым подкреплением, пишет «Популярная механика».
Она основана на методике, используемой в психологии и
развитии искусственного интеллекта, называемой классическим обучением с
подкреплением. Классическое обучение с подкреплением включает в себя
вознаграждение и наказание.
Принцип прост: успешно выполненные задания должны вознаграждаться, а провалы — наказываться. Выяснилось, что глупые решения принимаются человеком на основе предполагаемой награды, а не наказания.
Люди учитывают неопределенность, существующую в квантовой вселенной, однако исход оказывается негативным. Предсказать исход события на квантовом уровне практически невозможно, однако человек всегда рассчитывает на лучшее и нередко обманывается.
Таким образом, познание человека является квантовым, а единственным способом как-то объяснить человеческую память, познание и сознание становится теория квантовой механики, делают вывод исследователи.