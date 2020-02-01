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Человеческую глупость объяснили наукой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © delta_avi_delta

Люди делают глупые поступки из-за неопределенности, выяснили ученые из Университета науки и технологии Китая.

При этом уровень интеллекта нередко не влияет на успех принимаемых решений. Для своего исследования специалисты изучили парадигму решения проблем, называемую обучением с квантовым подкреплением, пишет «Популярная механика».

Она основана на методике, используемой в психологии и развитии искусственного интеллекта, называемой классическим обучением с подкреплением. Классическое обучение с подкреплением включает в себя вознаграждение и наказание.

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Принцип прост: успешно выполненные задания должны вознаграждаться, а провалы — наказываться. Выяснилось, что глупые решения принимаются человеком на основе предполагаемой награды, а не наказания.

Люди учитывают неопределенность, существующую в квантовой вселенной, однако исход оказывается негативным. Предсказать исход события на квантовом уровне практически невозможно, однако человек всегда рассчитывает на лучшее и нередко обманывается.

Таким образом, познание человека является квантовым, а единственным способом как-то объяснить человеческую память, познание и сознание становится теория квантовой механики, делают вывод исследователи.

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