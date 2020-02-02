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Морозный понедельник придет в Восточную Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Понижение температуры ожидается с понедельника в Бурятии, Забайкалье и Иркутской области. Днем до -28… -30 градусов, а ночью по северу столбик термометра опустится ниже -47 градусов, сообщили синоптики.

«В понедельник ожидается понижение температуры, похолодание», — прокомментировала Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

Так, по Забайкальскому краю и Бурятии без осадков, ветер слабый. Температура ночью -35… -35, местами -40… -45 градусов, по южным районам до -27. Днем в большинстве районов -20… -25 градусов, местами -15…-20.

По Иркутской области преимущественно без осадков, ветер восточный с порывами до девяти метров в секунду. Температура ночью -27… -32, местами до -38 градусов, в северных районах местами до -48. Днем -13… -18, местами -23… -28, в северных районах до -38 градусов.

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Зима #Природа #Гео
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