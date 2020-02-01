От Харли Квинн до Калашникова: что смотреть в кино в феврале

Триллер от Кончаловского, история Харли Квинн с Марго Робби и продолжение спортивной драмы с Петровым покажут зрителям в кинотеатрах в феврале. Какие фильмы-новинки нельзя пропустить?

Февраль богат на российские картины, из весомых отечественных фильмов выйдут история про Калашникова, создателя легендарного автомата, приключения про жизнь в отдалении от цивилизации от Егора Кончаловского и спортивная мелодрама «Лед 2», полюбившаяся зрителям за трогательный сюжет.

Среди зарубежных премьер особое внимание стоит обратить на «Хищных птиц» — отдельный спин-офф по вселенной «Лиги Справедливости», посвященный Харли Квинн и работу от режиссера Гая Ричи «Джентльмены».

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

По сюжету спин-оффа Харли Квинн собирает вокруг себя женщин-супергероинь, чтобы противостоять главе преступного мира Готэма, бизнесмену Роману Сионису. В фильме героиня объясняет, что она рассталась с Джокером и теперь она главная, кого стоит бояться.

Режиссером «Хищных птиц» стала дебютантка Кэти Янь, а сценарий написала Кристина Ходсон («Бамблби», «Наваждение»). Главну роль исполнила Марго Робби, а ее союзниц сыграли Джерни Смоллетт-Белл, Мэри Элизабет Уинстэд, Рози Перес. Зрителям стоит ожидать от фильма много треша и саркастических шуток.

Премьера фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» — 6 февраля.

«Джентльмены»

По сюжету выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместья обедневшей английской аристократии. Но когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают жесткие джентльмены. Намечается обмен «любезностями», который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев.

Вес фильму изначально придает режиссер Гай Ричи, снявший картину. Зрителям явно стоит ожидать красиво выстроенную историю с качественными поворотами сюжета. Не меньше надежд на актёрский состав — ключевые роли исполнили Мэттью Макконахи и Хью Гранд, преображение которого в картине превосходит все ожидания.

Премьера фильма «Джентльмены» — 13 февраля.

«Лед 2»

В продолжении полюбившейся зрителям истории фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Но когда их мечта осуществилась, все идет совсем не так, как хотелось. Внезапно Надя исчезает из семьи, а Саше ничего не остается кроме того, как воспитывать дочь одному, отказавшись от карьеры.

Все главные роли исполнили актеры, снявшиеся в первой части «Льда». Здесь и Александр Петров, и Аглая Тарасова, и Мария Аронова. Зрителей вряд ли разочарует сиквел, потскольку истории получилась цельная и необычная, а, когда в центре повествования судьба ребенка, то это придает еще больше трогательности картине. Режиссером картины вновь выступил Жора Крыжовников.

Премьера фильма «Лед 2» — 14 февраля.

«Калашников»

Это история о том, как деревенский парень без образования конкурировал с лучшими изобретателями страны. В начале Великой отечественной войны танкист и старший сержант Михаил Калашников получает тяжёлое ранение, а после госпиталя приступает к изобретательской деятельности.

Особую важность «Калашникову» придает то, что фильм снят на основе реальных событий. Зрители любят такие истории, где герой-самоучка, которого сначала ни во что не ставят, добивается признания и всенародного одобрения.



Режиссер фильма Константин Буслов взял на главную роль малоизвестного в кино актера Юрия Борисова, что тоже важно, ведь зритель не будет его ассоцировать с прошлыми заслугами и персонажами. Также в фильме снялись Ольга Лерман, Артур Смольянинов и другие.

Премьера фильма «Калашников» — 20 февраля.

«На луне»

Герой фильма Глеб, сын обеспеченного и влиятельного человека, попадает в ДТП, сбивая человека. Чтобы спасти парня от тюрьмы и исправить скверный характер, молодого человека отправляют к отшельнику, живущему в лесу. Глеб в новых условиях жизни начинает переосмысливать свою жизнь.

Главную роль сыграл молодой актер Иван Архангельский («Союз спасения»). А в роли отшельника — Александр Балуев. Здесь зрителя ждет не только история мажора, который преображается на глазах, а видение мироустройства глазами старика, пережившего многое на своем веку, ставшего мудрым наставником для потерянных людей.

Премьера фильма «На луне» — 27 февраля.