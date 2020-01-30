Минэнерго США предсказало рекордно высокие цены на нефть

Стоимость нефти марки Brent может достичь отметки в 183 долларов за баррель к 2050 году, если отрасль столкнется с высокими издержками, говорится в ежегодном прогнозе Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Управление также приводит базовый сценарий, который не подразумевает значительных изменений в энергетическом законодательстве в будущем, при котором цена на нефть будет составлять 105 долларов за баррель. В случае низких издержек добычи она может опуститься до 46 долларов за баррель, приводит РБК прогноз Минэнерго США.

К 2022 году уровень добычи нефти в Штатах достигнет 14 миллиона баррелей в сутки, ожидает EIA. Согласно базовому сценарию, такие объемы сохранятся до 2045 года.

EIA отмечает, что цены на нефть в будущем будут зависеть от баланса мирового рынка и влияющих на него факторов. В 2020 году, как ожидает Минэнерго США, средняя прогнозируемая цена нефти марки Brent составит 60 долларов за баррель.

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Возможность возвращения цен на нефть к отметке 100 долларов за баррель допустил глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. К этому может привести рост потребления в отсутствие открытия новых месторождений, считает он.

Глава BP Роберт Дадли уверен, что стоимость нефти уже никогда не достигнет такого уровня, поскольку в будущем спрос на нее будет снижаться, По его словам, производители будут постепенно замещать нефть газом и другими источниками.

Цена на нефть Brent установила исторический максимум в июле 2008 года. Тогда баррель стоил 147,5 долларов за баррель. Цены удерживались на уровне выше 100 долларов более трех лет, впервые стоимость упала ниже этой отметки в сентябре 2014 года. После этого нефтяные котировки продолжили падать, и к концу года стоимость барреля Brent опустилась ниже 60 долларов, примерно на таком уровне она держится и сейчас.