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Ущерб от экономических преступлений подсчитали в МВД

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, sibnet.ru

Ущерб от более 100 тысяч экономических преступлений, выявленных в России 2019 году, превысил 440 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

Более 104 тысяч экономических преступлений выявлено в 2019 годы, ущерб от них составил 447,2 миллиарда рублей, при этом общая сумма ущерба от преступности в стране за этот период составила 627,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

«Подразделениями органов внутренних дел выявлены 88,7 тысячи преступлений экономической направленности, их удельный вес в общем массиве преступлений экономической направленности составил 84,6%», — говорится в сообщении. В МВД отмечают, что в 2019 году число преступлений в сфере экономики сократилось на 4,1% по сравнению с 2018 годом.

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Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили 60,3%, уточнили в ведомстве.

Общий ущерб от преступности в стране по итогам 2019 года составил 627,7 миллиарда рублей. По данным МВД, этот показатель на 11,5% выше уровня 2018 года. Более половины зарегистрированных преступлений (53,5%) составили хищения чужого имущества.
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