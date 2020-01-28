Ныряющего бобра сняли в «Шушенском бору»

Натуралист сделал уникальный снимок, на котором запечатлел ныряющего под лед бобра в национальном парке «Шушенский бор» в Красноярском крае, сообщает пресс-служба заповедника.

Фотограф-натуралист Алексей Третьяков подкараулил ныряющего бобра и запечатлел его в разных ракурсах. Это второй фотофакт, подтверждающий наличие бобров в равнинном кластере парка, где имеются водно-болотные угодья, но при этом отсутствуют проточные воды.

Сотрудники парка замечали подточенные бобрами деревья с характерными отпечатками резцов. Но официально бобры до сих пор не числятся в списке млекопитающих равнинной части парка, встречи с ними происходили в теплое время года и были единичными. Летом у бобров часто происходит расселение молодняка, поэтому они могли просто мигрировать от одного водоема к другому через территорию парка. Но фото бобра, сделанные зимой, свидетельствуют об оседлом образе жизни.

Фото: © пресс-служба нацпарка «Шушенский бор»

Чтобы благополучно перезимовать, бобры строят себе жилища, внешний вид которых напоминает украинскую хату, точнее, ее крышу. В качестве строительного материала используются ветки с разным диаметром стволов, трава и глина, перемешанная с илом. Хатка имеет одну комнату большого размера, в которую можно попасть через вход, расположенный снизу. Изнутри стены хатки животные промазывают глиной и илом, который защищает их от ветра и холода. Для строительства прочной хатки, в которой бобру всегда надежно и тепло даже в сильный мороз, требуется два месяца.

Зимой бобры не впадают в спячку в теплых уютных домиках. По необходимости животные выходят под лед водоема и выбираются на его поверхность. Такие вылазки случаются очень редко, и встретить бобра в январе — большая удача для фотографа.