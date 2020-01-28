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Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © gg.rt.ru/my.games

Абоненты тарифа «Игровой» получили специальные предложения и бонусы в онлайн-шутере Warface, тактическом шутере CrossFire и ролевой игре ArcheAge — новые виды оружия, костюмы персонажей или другие внутриигровые предметы.

Компания MY.GАMES, представляющая популярные онлайн-игры Warface, CrossFire и ArcheAge, — партнер Ростелекома. При выборе тарифного плана «Игровой»   абоненты  провайдера получают право на серьезные игровые преимущества. Оператор связи, в свою очередь, гарантирует им скорость интернета в два раза превышающую стандартную для домашнего интернета — 200 мегабит в секунду.

«Мы стремимся развивать наши предложения так, чтобы геймеры могли добиваться высоких результатов на максимальной скорости — объединяя лучшие сервисы и опции в тарифном плане "Игровой". И сегодня, отвечая на ожидания игроков, мы запускаем новые игры — шутер Cross Fire и MMORPG Arche Age — в составе тарифной опции MY.GАMES», — сказал директор игрового направления Ростелекома Алексей Степуро.

По словам директора по оперированию MY.GAMES Алексея Изотова, «появление новой опции MY.GАMES в тарифе "Игровой" позволит пользователям получать приятные бонусы в Warface, CrossFire и Archeage, что сделает игровой процесс еще более комфортным».

MY.GAMES — игровое подразделение Mail.ru Group, лидер восточноевропейского рынка онлайн-развлечений. Компания объединяет 10 региональных офисов в России, Европе и США, более 1500 сотрудников и 13 внутренних студий разработки. Она создает игры для ПК, консолей и мобильных устройств. Компания оперирует более 60 проектами, а всего в ее портфолио — более 150 игр.

«Дни РТК»

За каждый день подписки на тариф «Игровой» с активированной опцией MY.GAMES абонент накапливает «дни РТК». Они дают геймерам новые виды оружия, костюмы персонажей или другие внутриигровые предметы в Warface, CrossFire и Archeage.

В онлайн-шутере Warface пользователь получает четыре единицы огнестрельного оружия, подходящего для PvP, причем оружие можно менять каждый день. Также на счет начисляются по десять игровых кредитов каждый день.

В тактическом сетевом шутере СrossFire доступно три вида бонусов. Абонент может выбрать один из четырех видов оружия, которое будет начисляться ему ежедневно. Тип оружия можно менять каждый день, а начисление ежедневных бонусов происходит даже без входа в игру. Все игроки получают бонус за подключение — пару кольтов «Красный дракон», отличающихся высокой игровой мощью. Также накопленные «дни РТК» можно обменять на уникальное оружие, которое остается у пользователя навсегда.

Поклонники фэнтези-MMORPG ArcheAge получают бонус за подключение — костюм лучника Висконии, увеличивающий вероятность уклонения, шанс критического урона, урон при атаке со спины и сопротивление персонажа. В магазине накопленные «дни РТК» можно обменять на расходники, руны, универсальные костюмы и другие предметы.

За стаж в размере двух, четырех и шести месяцев игроку в ArcheAge на тарифе «Игровой» начисляются награды — «Универсальное хранилище», глайдер «Крылья астры» или «Ящик с махадебским тигром».


Как получить бесплатный месяц Игрового?
При подключении к тарифу по приглашению действующего абонента «Игрового» или двух геймеров одновременно оба получают в подарок бесплатный месяц. Количество подключений друзей и подарков не ограничено. 
Заполнение заявок — на сайте акции «Вместе играть дешевле».

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Игры #Интернет #ММО #Экшены #RPG
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corrector

будешь откладывать 6% дохода 30 лет, а они за 30 лет еще 10 пенсионных реформ устроят, 15 замораживаний,...

Darkin Sral

Отмазка высосанная из "пальца")

corrector

Глядя на фото понимаешь что наврала, не было у нее секса

sib_man9

скоро даже президента РАН заменит квантовый компьютер , сплошная экономия получится

corrector

и интересно что можно будет купить на 16,5 тыс рублей в России через 30 лет ?