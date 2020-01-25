Вирусы научились отключать человеческий иммунитет

Иммунитет должен защищать нас от вирусов, однако некоторые вирусы научились избегать иммунной атаки, «отключая» сигнал опасности в организме, выяснили ученые.

Так, именно так поступают аденовирусы, которые ответственные за острые респираторные и кишечные инфекции, пишет «Наука и жизнь». ДНК аденовирусов упакована в комплексе с белком, который называют протеином VII.

Такой белок помогает «свернуть» вирусный геном, чтобы он поместился в небольшой вирусной частице, после чего он становится похож на клеточный белок гистон и может беспрепятственно связываться с клеточной ДНК.

Более того, после такой связи клетка уже не может подать сигнал тревоги и запустить воспалительную цепочку сигналов — из-за вируса иммунный HMGB1, которые отвечает за такую «сигнализацию», не может покинуть ядро и клетку.

Вирусы также научились эффективно маскироваться — например, вирус полиомиелита проникает в организм с помощью кишечной микрофлоры, так как иммунная система воспринимает симбиотические бактерии положительно и отказывается «видеть» чужака.