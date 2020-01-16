Запад признал превосходство российских пистолетов

Российские пистолеты превосходят западные в надежности и простоте, утверждается в материале американского журнала National Interest. В статье эксперты оценили пистолеты Ярыгина, Макарова и Токарева.

Так, пистолет ТТ предельно прост в использовании и надежен, оружие экспортировалось в Венгрию, Польшу, Югославию, Китай и Северную Корею. Однако у него есть недостаток — из-за отсутствия отдельного предохранителя имелась вероятность произвольного выстрела.



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Пистолет Макарова создавался на основе немецкого Вальтера ПП, из-за чего напоминает знаменитый пистолет Джеймса Бонда. Это оружие — надежное и более компактное в сравнении с ТТ, это достигается за счет более короткого ствола, утверждается в статье.

Наиболее современным пистолетом издание называет пистолет Ярыгина, который сумел сохранить преимущества предшественников и избавить от их недостатков. Указывается, что все модели могут эффективно работать в экстремальных условиях, что недоступно для американских пистолетов.