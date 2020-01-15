Глава Бурятии предложил 100 тысяч за видео ДТП с машиной политика

Жители Бурятии, предоставившие запись с видеорегистратора, где зафиксировано резонансное ДТП в Прибайкальском районе Бурятии, когда предприниматели на автомобиле главного единоросса республики сбил 17-летнюю девушку, получат 100 тысяч рублей, сообщил глава региона Алексей Цыденов на своей странице в Facebook.

«Дал поручение предусмотреть оплату 100 тысяч рублей всем, кто представит запись с видеорегистратора, на участке дороги от Гремячинска до Турунтаево, на которой будет видно водителей... Подробности будут размещены на сайте правительства и следственного комитета республики», — написал глава Бурятии.

ДТП произошло 5 января, когда предприниматель Галуст Пилосян, находясь за рулем автомобиля, принадлежащему секретарю республиканского отделения «Единой России» Баиру Жамбалову, сбил 17-летнюю девушку и уехал с места ДТП. Позже Пилосян сам явился в полицию с чистосердечным признанием.

Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия). Максимальная санкция по этой статье — 12 лет лишения свободы.

Следственный комитет досконально проверяет версии о причастности к преступлению людей, которые находились вместе с предпринимателем и могли управлять машиной в момент ДТП. На причастность к преступлению проверяется Жамбалов, который также мог находиться за рулем машины в момент аварии.