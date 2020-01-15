НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Анонсирована новая игра серии Might & Magic

Источник:
Sibnet.ru
185 0
Фото: @ubisoft.com

Компания Ubisoft анонсировала новую игру в серии Might & Magic, игра получила название Chess Royale и будет представлять собой смесь автошахмат и королевской битвы, сообщается на официальной странице разработчика.

Might & Magic: Chess Royale соберёт в себе героев всех предыдущих частей серии, персонажи будут наделены уникальными способностями и принадлежать к определённым фракциям. Целью игры является комбинирование наиболее боеспособного отряда из предоставляемых рандомно героев и одержать победу в битве с 99 игроками.

Примечательно, что несмотря на большое количество игроков, продолжительность игровой сессии будет составлять около 10 минут. «Быстро проиграть, быстро выиграть! Наслаждайтесь короткими и увлекательными играми!», - сообщается на странице игры.

Релиз Chess Royale запланирован на 30 января 2020 года, игра выйдет на мобильных платформах Android и iOs.


Еще по теме
Мобильная Teamfight Tactics выйдет в марте
Riot Games даёт старт открытой бета Legends of Runeterra
«Пробуждение Галакронда» завершит год Дракона в Hearthstone
Тариф «Игровой»: в чем преимущества?
смотреть все
Игры #Киберспорт #ММО
КАРТИНА ДНЯ
•
Цены на российский бензин пошли вверх
•
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
•
Жириновский пожаловался на неудобный гимн России
•
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на странный сбой
Подробности
•
«Объект 195»: почему Россия отказалась от танка мощнее «Арматы»
•
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Игры с клиентами: как изменятся российские банки
Как это работает
•
Как бесплатно получить лицензионную Windows 10
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Более 80% новосибирцев недовольны зарплатой
Сибирь 15.01.2020 09:34
Пьяная женщина за рулем сдалась полиции в Хакасии ради внимания
Сибирь 15.01.2020 09:11
Токсичные отходы в Приангарье превратят в стройматериалы
Сибирь 14.01.2020 17:30
Усс предложил прислушаться к критике «Бионорда»
Сибирь 14.01.2020 17:12
Самое популярное
США назвали Су-57 небоеспособным
17629
Курс доллара установил двухлетний рекорд
10063
Пользователям предложили бесплатный аналог Windows 7
7731
Появились кадры из нового «Аватара»
6050
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Цены на российский бензин пошли вверх
•
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
•
Жириновский пожаловался на неудобный гимн России
•
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на странный сбой
Подробности
•
«Объект 195»: почему Россия отказалась от танка мощнее «Арматы»
•
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Игры с клиентами: как изменятся российские банки
Сибирь
•
Более 80% новосибирцев недовольны зарплатой
•
Пьяная женщина за рулем сдалась полиции в Хакасии ради внимания
•
Токсичные отходы в Приангарье превратят в стройматериалы
•
Усс предложил прислушаться к критике «Бионорда»
•
Алтай вернулся к созданию геопарка
•
Новосибирский косметолог ответит перед судом за испорченное лицо
Мультимедиа
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Иран признал поражение украинского лайнера ракетой
78
Лукашенко возмутили «высокие цены» на нефть и газ из России
54
Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
54
США перебросят элитный спецназ для борьбы с Россией
45
Иран объяснил ракетный удар по украинскому лайнеру
44
Топ комментариев

жизнилюб

давно ясно,что 99% победителей все так или иначе из москвы или близ лежащих районов...все счастливые...

zotamok

А сам лично, сколько Кудрин спёр. Сегодня исполняется 25 лет счётной палате РФ. Но за 25 лет они считать...

Woodnox

не комментарий, а жалкое оправдание распила

pepelmetal

Да ладно)))) а какие территории Россия потеряла)))?

лачинов

Как бы заинтересовать поставками нашего вооружения страны Латинской Америки. А потом оценить реакцию...