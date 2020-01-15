Анонсирована новая игра серии Might & Magic

Компания Ubisoft анонсировала новую игру в серии Might & Magic, игра получила название Chess Royale и будет представлять собой смесь автошахмат и королевской битвы, сообщается на официальной странице разработчика.

Might & Magic: Chess Royale соберёт в себе героев всех предыдущих частей серии, персонажи будут наделены уникальными способностями и принадлежать к определённым фракциям. Целью игры является комбинирование наиболее боеспособного отряда из предоставляемых рандомно героев и одержать победу в битве с 99 игроками.

Примечательно, что несмотря на большое количество игроков, продолжительность игровой сессии будет составлять около 10 минут. «Быстро проиграть, быстро выиграть! Наслаждайтесь короткими и увлекательными играми!», - сообщается на странице игры.