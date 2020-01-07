Иран признал Пентагон террористической организацией

Парламент Ирана (Меджлис) принял закон, закрепляющий статус террористических организаций за вооруженными силами Соединенных Штатов и частными компаниями, имеющих отношение к Пентагону.
Комментируя принятый закон, спикер Меджлиса Али Лариджани пояснил, что в соответствии с ним в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани».
Уточняется также, что к числу террористов отнесены также все связанные с Пентагоном компании и учреждения, сообщает РБК со ссылкой на иранские СМИ.
Кроме того, принятый Меджлисом документ обязывает правительство Ирана выделить из Национального фонда средства на усиление входящего в состав Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) подразделения специального назначения «Кудс», которым руководил убитый американскими военными генерал Касем Сулеймани.
Главнокомандующий КСИР Хосейн Салами пообещал отомстить за гибель Сулеймани. «Отомстим жестко, решительно и полно, вот и все», — сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп, по приказу которого был нанесен удар по Сулеймани, предупредил, что в случае какой-либо атаки на американцев со стороны Тегерана США нанесут 52 удара по целям в Иране с применением «новейшего оружия».