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Иран признал Пентагон террористической организацией

Источник:
РБК
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Фото: © pixabay.com/12019-12019

Парламент Ирана (Меджлис) принял закон, закрепляющий статус террористических организаций за вооруженными силами Соединенных Штатов и частными компаниями, имеющих отношение к Пентагону.

Комментируя принятый закон, спикер Меджлиса Али Лариджани пояснил, что в соответствии с ним в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани».

Уточняется также, что к числу террористов отнесены также все связанные с Пентагоном компании и учреждения, сообщает РБК со ссылкой на иранские СМИ.

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Кроме того, принятый Меджлисом документ обязывает правительство Ирана выделить из Национального фонда средства на усиление входящего в состав Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) подразделения специального назначения «Кудс», которым руководил убитый американскими военными генерал Касем Сулеймани.

Главнокомандующий КСИР Хосейн Салами пообещал отомстить за гибель Сулеймани. «Отомстим жестко, решительно и полно, вот и все», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп, по приказу которого был нанесен удар по Сулеймани, предупредил, что в случае какой-либо атаки на американцев со стороны Тегерана США нанесут 52 удара по целям в Иране с применением «новейшего оружия».

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Политика #Мир #Военная политика #Армия #Конфликты
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Иркут 69

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Иркут 69

Весь цимес в том, что они действительно так считают. Реально держат население за чернь и обслугу.......

Иркут 69

И это правильный ответ 👍Ну кто в здравом уме подарит лоху миллиард.... Проще изобразить "выигрыш"......

Verlan92

Как стараются хорошо рекламировать Столото,чтоб люди бежали и покупали билеты,с мыслью ,что а вдруг и...

лачинов

Власть похоже сошла с ума раз допускает подобные выходки свих представителей. Это же натуральный позор...