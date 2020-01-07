Рекордно подскочили цены на золото и палладий

Цена золота на спотовом рынке достигла максимума с 2013 года, в ходе торгов в понедельник она выросла до 1588,13 доллара за унцию. Цена палладия обновила исторический рекорд, достигнув 2030,28 доллара за унцию, свидетельствуют данные торговых площадок.

Рост цен происходит на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, приводит ТАСС мнение экспертов. Ситуация в регионе серьезно осложнилась после того, Пентагон сообщил об операции, в ходе которой в районе аэропорта Багдада был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные иранские части) генерал Касем Сулеймани.

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Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. По версии американской администрации, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке.

Высший совет национальной безопасности Ирана пообещал отомстить тем, кто убил Сулеймани. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.