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Путин передал храму икону Божией Матери «Тихвинская»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору Санкт-Петербурга икону Божией Матери «"Тихвинская" с предстоящими святыми"»

Путин прибыл в собор в полночь для участия в праздничной рождественской службе. В течение более чем получаса президент вместе с другими верующими принимал участие в ночной божественной литургии, после чего кратко пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и вручил ему в подарок икону.

Перед тем, как покинуть Спасо-Преображенский собор, Путин поздравил верующих. «Я поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новым годом, будьте здоровы и будьте счастливы. С праздником и спасибо вам большое», — приводит РИА Новости слова Путина.

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В Спасо-Преображенском соборе Путин уже встречал Рождество в 2019 году, а также в 2012 году, будучи премьер-министром. Тогда же президент рассказал журналистам, что в младенчестве был крещен в этом соборе.

Собор Преображения Господня всей гвардии в Санкт-Петербурге построен архитектором Василием Стасовым в 1828 году на Преображенской площади, где 30-е годы XVIII века размещался двор гренадерской роты этого полка. Храм никогда не закрывался для богослужения, однако, как и все приходы страны, серьезно пострадал в 20-е годы XX века.

Главными святынями храма ныне является икона «Спас Нерукотворный» и икона Божией Матери «Всех Скорбящих Радость».

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TehN1k

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Весь цимес в том, что они действительно так считают. Реально держат население за чернь и обслугу.......