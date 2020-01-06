Стоимость нефти взлетела после конфликта Ирана и США

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне в ночь с воскресенья на понедельник превысила 70 долларов за баррель, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня 70 долларов за баррель 22 мая 2019 года. Рост цены на нефть происходит на фоне конфликтной ситуации между Ираном и США, которая вызвала международный скандал.



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Пентагон 3 января сообщил об операции, в ходе которой в районе аэропорта Багдада был убит командующий силами специального назначения Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани.

Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Высший совет национальной безопасности Ирана пообещал отомстить тем, кто убил Сулеймани.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США. Американская администрация уверяет, что операция носила оборонительный характер.