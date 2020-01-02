Начальник Генштаба Тайваня погиб в крушении вертолета

Восемь человек, в том числе начальник генштаба Тайваня, генерал-полковник Шэнь Имин, погибли после аварийной посадки вертолета оборонного ведомства, сообщает РИА новости со ссылкой на китайские СМИ.
Ранее сообщалось, что военный вертолет Минобороны Тайваня Black Hawk, на борту которого находились высокопоставленные военные чиновники, около 9.00 (4.00 мск) совершил вынужденную посадку в одном из горных районов вблизи города Илань.
Как сообщает газета, на данный момент уже известно, что восемь человек, в том числе начальник генштаба, генерал-полковник Шэнь Имин, погибли, еще пять человек найдены живыми.