Начальник Генштаба Тайваня погиб в крушении вертолета

Восемь человек, в том числе начальник генштаба Тайваня, генерал-полковник Шэнь Имин, погибли после аварийной посадки вертолета оборонного ведомства, сообщает РИА новости со ссылкой на китайские СМИ.

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Ранее сообщалось, что военный вертолет Минобороны Тайваня Black Hawk, на борту которого находились высокопоставленные военные чиновники, около 9.00 (4.00 мск) совершил вынужденную посадку в одном из горных районов вблизи города Илань.

Как сообщает газета, на данный момент уже известно, что восемь человек, в том числе начальник генштаба, генерал-полковник Шэнь Имин, погибли, еще пять человек найдены живыми.