НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

МВД Казахстана назвало новую версию крушения самолета в Алма-Ате

Источник:
РБК
194 0
Фото: © пресс-служба КЧС Казахстана

Следствие считает, что крушение самолета могло произойти из-за некорректной работы навигационных служб, сообщил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.

«В настоящее время рассматривается три версии. Первая: ошибка экипажа. Вторая: возможность технической неисправности самого борта. Третья: работа навигационных служб», — приводит РБК слова министра.

Он добавил, что правоохранительные органы продолжают осмотр места происшествия и демонтаж упавшего самолета, чтобы впоследствии перенести его на территорию аэропорта для дальнейшего изучения.

Ранее следователи, а также вице-премьер Казахстана Роман Скляр называли среди возможных причин катастрофы ошибку пилотов и техническую неисправность, не упоминая навигационные службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМеста и одежда: как спастись в авиакатастрофе?

Скляр уточнял, что при взлете самолет дважды коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы при уже убранном шасси. МВД также упоминало в числе версий погодные условия, однако вице-премьер отверг этот вариант.

Пассажирский самолет Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан, потерял высоту на взлете, пробил бетонное ограждение, а затем врезался в двухэтажный дом. На борту было 98 человек, из которых 12 человек погибли, еще несколько десятков получили ранения.

Еще по теме
Гимнастка сорвалась из-под купола цирка во Владивостоке
Дети-близнецы погибли в Приангарье во время пожара
Пассажирские поезда задержались на Восточно-Сибирской ЖД
Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате
смотреть все
ЧП #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Bloomberg перечислил достижения Путина за 20 лет
•
Депутатам Госдумы предложили «уронить» зарплату
•
МВД Казахстана назвало новую версию крушения самолета в Алма-Ате
•
Чиновникам предложили отмечать корпоративы за свой счет
Подробности
•
Чем опасен наступающий високосный год?
•
«МакХэппи День» прошел в Новосибирске
•
Икра красная: ГОСТ и секреты выбора
•
От кораблей до пистолетов: как Россия вооружилась в 2019 году
Как это работает
•
Икра красная: ГОСТ и секреты выбора
•
10 способов загадать желание на Новый год
•
Секрет в пузырьках: какое шампанское настоящее
•
Простоит три недели: как выбрать ёлку и ухаживать за ней
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Обвиняемый в дедовщине в забайкальской части признал вину
Сибирь 30.12.2019 17:41
Глобальное потепление изменило сибирские зимы
Сибирь 30.12.2019 16:05
Конюх на Алтае развращал детей и показывал им свои порнофото
Сибирь 30.12.2019 15:23
Теплая новогодняя ночь установится в Западной Сибири
Сибирь 30.12.2019 14:48
Самое популярное
Обнаружилось предсказание Ванги на 2020 год
14183
Взлет бомбардировщика Ту-22М3 удивил западных экспертов
7800
Путина попросили не поздравлять россиян с Новым Годом
6065
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
5659
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Bloomberg перечислил достижения Путина за 20 лет
•
Депутатам Госдумы предложили «уронить» зарплату
•
МВД Казахстана назвало новую версию крушения самолета в Алма-Ате
•
Чиновникам предложили отмечать корпоративы за свой счет
Подробности
•
Чем опасен наступающий високосный год?
•
«МакХэппи День» прошел в Новосибирске
•
Икра красная: ГОСТ и секреты выбора
•
От кораблей до пистолетов: как Россия вооружилась в 2019 году
Сибирь
•
Обвиняемый в дедовщине в забайкальской части признал вину
•
Глобальное потепление изменило сибирские зимы
•
Конюх на Алтае развращал детей и показывал им свои порнофото
•
Теплая новогодняя ночь установится в Западной Сибири
•
Глава Тувы призвал молодежь оторвать задницу от дивана
•
Синоптики описали погоду 31 декабря в Новосибирске
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путина попросили не поздравлять россиян с Новым Годом
64
Путин назвал свою главную цель
53
Россия выплатила Украине по решению суда 2,9 млрд долларов
44
Путин охарактеризовал польского посла словами «сволочь» и «свинья»
42
Bloomberg перечислил достижения Путина за 20 лет
36
Топ комментариев

verge 96

Угу, вы забыли напомнить что он еще и омолодил пенсионеров...

aleks.flow

они бы сами на этот МРОТ попробовали бы прожить....хотя бы пару месяцев...

Удавиков

Молодчинка Фёдор, правда Куинтон много лишнего веса набрал, шибко медленным оказался для перестрелки...

Иркут 69

Смешно звучит предупреждение о "злоупотреблении красной икрой"... 😀Такое ощущение что РИА Новости перепутали...

Uynachalnica

ЦитатаОсновным достижением российского президента агентство Bloomberg назвало его способность наращивать...