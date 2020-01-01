Папа Римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа Римский Франциск ударил женщину по руке, инцидент произошел во время праздничного общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.

На опубликованных кадрах видно, как женщина попыталась схватить понтифика за руку из-за заграждения, когда тот проходил рядом с людьми, празднующими Новый год. Франциск резко отреагировал на действия женщины, несколько раз ударив ее по рукам.

NOPE FROM THE POPE: While greeting people in St. Peter's Square on New Year's Eve, Pope Francis had to pull himself away from a woman who grabbed his hand and yanked him toward her. https://t.co/umkpOnbbX6 pic.twitter.com/0XzxtWTMUd — CBS News (@CBSNews) December 31, 2019

Скорее всего, понтифика разозлило, что женщина резко дернула его за руку, в результате он был вынужден развернуться. После этого в ситуацию вмешались охранники Франциска, которые прервали контакт, а рассерженный папа направился в сторону от толпы.