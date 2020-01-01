Лотерея «Русское лото» разыграет миллиард рублей

Популярная лотерея «Русское Лото» проведет специальный тираж и разыграет 1 января 2020 года рекордный джекпот в размере 1 миллиарда рублей, сообщается на официальном портале единственного лотерейного агрегатора «Столото».

Розыгрыш тиража 1316 состоится в прямом эфире телеканала НТВ, в рамках лотерейного шоу «Новогодний миллиард». Начало трансляции — в 15.30 по московскому времени, запись передачи можно будет посмотреть в «Архиве тиражей» на сайте stoloto.ru.

Организаторы подчеркивают, что миллиард рублей будет гарантировано разыгран, с вероятностью 60% его получит единственный победитель, однако сумму также могут разделить несколько счастливчиков.

Также в новогоднем тираже разыграют 100 призов по одному миллиону и другие денежные призы. Весь призовой фонд новогоднего тиража приблизился к 3 миллиардам рублей. По словам организаторов, каждый второй купленный билет в итоге выиграет приз.

По правилам, победитель, выигравший более 4 тысяч рублей, обязан уплатить налог — 13%, подав соответствующую декларацию. В прошлом году джекпот новогоднего миллиарда разделили пополам, по 500 миллионов рублей «уехали» в Свердловскую область и Санкт-Петербург.

Самый известный победитель лотереи «Русское лото» — 63-летняя пенсионерка Наталья Петровна Власова из поселка Панино в Воронежской области, которая в ноябре 2017 года выиграла 506 миллионов рублей.