Неизвестные украли лимузин Сталина

Неизвестные проникли в гараж на севере Москвы и украли лимузин Иосифа Сталина — ЗИС-115, который в эпоху Советского Союза является автомобилем представительского класса.

Известно, что с 1949 года на похищенном автомобиле разъезжал лично Иосиф Сталин, передает Telegram-канал Baza. После списания машина попала в частные руки и была отреставрирована. Отмечается, что всего было выпущено 56 таких машин, каждая представляет большую ценность.



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Машину украли в ночь на 27 декабря. Неизвестные взломали гараж, оперативно погрузили раритетный автомобиль на эвакуатор и скрылись. Сейчас угонщиков разыскивают сотрудники ГИБДД.

По документам украденный автомобиль принадлежит доверенному лицу украинского бизнесмена Руслана Тарпана. Сам предприниматель пока никак не прокомментировал пропажу машины.