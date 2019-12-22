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«Скорая» требует помощи: медики вышли на акцию протеста

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Среди предновогодней суеты в Новосибирске в сквере возле театра «Глобус» в воскресенье собралась акция протеста. В руках плакаты — «Скорой нужна помощь», «Бумажные бригады не спасут», «На одну ставку есть нечего, на две — некогда». Сотрудники скорой помощи просили обратить внимание на низкие зарплаты, большие нагрузки и тотальный дефицит кадров.

Настроение у медиков далеко не праздничное. У многих за плечами суточная смена, когда работаешь за двоих. По другому нельзя — нагрузка в пределах нормы гарантирует лишь маленькую заработную плату. Изнуряющая работа фельдшера скорой медицинской помощи молодежь не привлекает, а у «стариков» кончилось терпение. Медики рассказали, какую зарплату они получают и чем отличается официальный отчет от суровой реальности.

«Как на эти деньги жить»?

«Мы устали работать, как кони, не видя своих семей, гробя свое здоровье и рискуя пациентами. Если мы все напишем заявления о переходе на одну ставку, полагаю, в городе практически исчезнет одна смена, сейчас их три...», — написал в обращении к властям председатель первичной профсоюзной организации «Действие» и организатор акции Сергей Комлев.

Он сам работает фельдшером на линейном разъезде центральной подстанции станции скорой помощи в Новосибирске. Специалист рассказал, что только с одной кировской подстанции скорой помощи за год уволилось больше 20 фельдшеров.

Массовый исход медиков, по его словам, вполне предсказуемая ситуация: люди не могут работать на полторы ставки постоянно, обслуживая за сутки по 22-24 выезда и порой в одиночку. А работать в одну смену не получается, просто потому, что за это мало платят, рассказал он.

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Областной Минздрав не согласен с тем, что фельдшеры получают мало. По данным ведомства, средняя заработная плата фельдшеров выездных бригад составляет более 38,2 тысячи рублей, а у врачей — 69, 4 тысячи.

Эти данные министерство здравоохранения опубликовало на своей странице в Facebook. Но медики обратили внимание, что приведенные цифры — своего рода лукавство со стороны чиновников. Получить 38 тысяч можно, но только в том случае, если фельдшер или врач перерабатывает.

«Работая на полторы ставки можно получить больше. Но нас интересует уровень заработной платы на одну ставку. Есть взять ставку фельдшера с категорий будет где-то около 30 тысяч. Фельдшер без категории может получить и 23 тысячи рублей», — отметил Комлев.

К тому же раньше сотрудники скорой помощи получали 100% доплату за работу ночью. С октября система расчета «ночных» изменилась. Сейчас по факту медики работают также как и раньше, но надбавку за ночные часы им насчитывают не стопроцентную.

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«Фактически мы меньше получать по их расчетам не стали, но и больше тоже. Тут естественно срабатывает и психологический фактор — человек работает ночью на 100%, а платят ему на 63%», — поделился фактами председатель профсоюза.

Заработные платы «чуть за 20» актуальны для молодых фельдшеров. Бросить работу и уйти в другое место можно, но времени на собеседования с работодателями почти не остается, если работаешь сутки через сутки, сказал санитар Дмитрий Молчанов.

«Люди из последних сил вытягивают нормативы, показатели. Тяжелая работа и низкая оплата. Но у всех ипотеки, семьи, дети и просто так с бухты-барахты поменять работу… Вот молодой фельдшер у нас ставку отработал. Работает он за двоих, всех таскает на себе, а у него зарплата 22 тысячи. Как ему на эти деньги жить?» — задался вопросом Молчанов.

Работа за двоих в выездной линейной бригаде не редкость для сотрудников скорой помощи, подчеркнул Молчанов. Сказывается тотальный дефицит кадров. Низкая заработная плата — одна из причин, хотя существует и ряд других.

Дефицит кадров

«Нас не устраивает нарушение федерального приказа, в котором четко регламентировано — два медицинских работника и один водитель на одну бригаду скорой помощи. Ну и собственно кадровый дефицит», — объяснил Комлев.

По данным Минздрава области, специальные врачебные бригады для экстренных вызовов (реанимационные, кардиологические) укомплектованы на 100%. Общепрофильные бригады на неотложные вызовы, с учетом совместительства, укомплектованы на 77%.

«Эти 77% укомплектовались потому, что люди работают не по два человека в бригаде, а по одному и работают дополнительное время. То есть живут на станции, работают на износ и получают 38 тысяч. Но такие зарплаты должны быть при нормальной работе. И тот дефицит кадров, который есть, он не восполнится никем. Здравомыслящие люди не пойдут работать, если так будет продолжаться. Скорая будет беднеть кадрами», — считает Молчанов.

Проблему нехватки специалистов признает и Минздрав, и руководство станции скорой медицинской помощи (ССМП). Но тенденция, когда молодые специалисты предпочитают уходить в другие места, существует на протяжении нескольких лет, сообщила Sibnet.ru главный врач ССМП Ирина Большакова.

Связано это с тем, что раньше студенты колледжа устраивались на станцию скорой помощи санитарами и после окончания учебного заведения почти все оставались в уже знакомом коллективе.

«После того, как санитаров убрали из бригад, стало работать тяжелее. Плюс у нас за последние три года не было ни одного доктора, которые пришли к нам работать, потому что медицинский вуз сейчас их не выпускает», — резюмировала она.

Однако, по мнению сотрудников скорой помощи, даже если студентам вновь разрешат работать в бригадах, большинство молодых специалистов предпочтут другую специальность. В первую очередь потому, что никому не интересны ни их судьбы, ни их будущее.

«Существует работодатель и работник. Первому интересно выполнить работу с минимальными затратами. Ему не интересны ни проблемы, ни жизнь коллектива. Он следит за выполнением показателей. Не нравится? Увольняйся. Молодежь вряд ли пойдет, даже если их обязать. Отработает обязательные три года и скажет: "Зачем мне эта каторга?"», — резюмировал Молчанов.

Он добавил, что медики вышли на протест не для того, чтобы обвинить кого-то, они хотят обратить внимание на проблему и совместно ее решать. Скоро они поедут на очередные сутки под вой сирен, пробиваясь через пробки к людям, которым понадобилась скорая помощь. Только у медиков нет надежды на то, что кто-то поможет им.

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
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