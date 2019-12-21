Германия осудила США за санкции против России

Санкции США против проекта «Северный поток – 2» являются «серьезным вмешательством во внутренние дела Германии и Европы, а также их суверенитета», заявил вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Мы решительно отвергаем их», — цитирует немецкого чиновника Reuters. По словам вице-канцлера, американские меры направлены против европейских предприятий, что является вмешательством во внутренние дела Европы.

Шольц добавил, что участвующие в строительстве газопровода компании должны принять последующие решения. «Для нас ясно, что мы не принимаем введение таких санкций, это мы продемонстрируем американскому правительству», — сказал он.

Американские санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» вступили в силу 20 декабря. Они направлены против компаний, участвующих в прокладке труб. Швейцарская компания Allseas уже решила приостановить работы на газопроводе.