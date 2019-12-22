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Короткие каникулы: как отдыхаем в январе 2020 года

Источник:
Sibnet.ru
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Новогодние каникулы в России в 2020 году будут на два дня короче, чем привыкли жители страны. Сколько продлятся январские праздники и когда выходим на работу?

Январь — самый короткий рабочий месяц в году, примерно половина дней — выходные. В 2020-м на новогодние каникулы отведено восемь дней — с 1 по 8 января. В 2018 и 2019 годах отдыхали на два дня дольше, так как 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье.

Право на новогодние каникулы закреплено в Трудовом кодексе: официальными нерабочими днями считаются период с 1 по 6 января и 8 января, 7 января празднуется Рождество.

Если праздничный день выпадает на выходной, то последний переносится на следующий после праздничного рабочий день. Теоретически правительство могло продлить каникулы переносом 4 и 5 января, но за их счет решили увеличить майские праздники.

До 2005 года страна отдыхала только три дня: 1, 2 января и потом в Рождество — 7 января.

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Зима #Законы #Лайфхаки #Праздник #Рынок труда
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