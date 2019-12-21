Стильно и недорого: идеи новогодних подарков на 200 рублей

К Новому году необходимо множество подарков — родным, друзьям, коллегам и партнерам по работе. Поздравить надо всех, но разориться не хочется. Как подобрать недорогие, но интересные презенты? Рассмотрим варианты с максимальным бюджетом в 200 рублей на один подарок.

По данным компании Nielsen, траты россиян на подарки для друзей в этом году уменьшились — до 3,3 тысячи рублей. Самыми популярными подарками стали шоколадные конфеты, одежда, обувь и аксессуары, игрушки, изделия для дома и интерьера.

Ни в дореволюционные времена, ни в советские годы не было принято дарить на Новый год дорогие подарки вроде украшений или машин. Во времена дефицита граждане вручали друг другу бутылку шампанского, коробку конфет или даже палку колбасы. Сегодня выбор больше. Поэтому даже недорогой подарок можно сделать небанальным и приятным для получателя.

Подбирать индивидуально

Перед тем, как определиться с суммой, надо понять — кто этот человек, для которого подарок. Например, консервативный или креативный. Поклонник классики или гоняется за всеми новинками. Вспомнить, какие у него увлечения, вкусы. Это касается и стиля одежды, и предпочтений в еде, и выбора досуга.

#Праздник Почему нельзя дарить часы, ножи и тапочки Если знакомы не первый год, стоит повспоминать — какими подарками он хвастался, а что передаривал или убирал подальше.

«Потому что хорош тот подарок, который о человеке, а не против него. Подарить коробку конфет тому, кто не ест шоколад, елочную игрушку в виде мыши — человеку, который их боится, блокнот — тому, кто все фиксирует в смартфоне... Значит не быть внимательным», — сказала специалист по этикету из Новосибирска Екатерина Сартакова.

После оценки личности нужно подумать, что можно подарить ему на нужную сумму — коробочка печенья, книга, чай, шоколадка, крем для рук или елочная игрушка.

Продвинутым

Женщинам и мужчинам, которые не представляют жизни без смартфона, подойдут аксессуары к гаджетам, например, наушники со стандартным разъемом, которые часто забываются дома или в другом кармане, поэтому лишней такая пара в офисе не будет. Зная марку телефона, можно подобрать в подарок новый чехол или дополнительную зарядку.

«Внешний картридер BURO (190 рублей) станет хорошим подарком, если в ноутбуке отсутствуют слоты для карт. Эргономичный коврик для мыши BURO BU-GEL (200 рублей) с мягкой гелевой вставкой снимет напряжение в запястье», — привела примеры руководитель направления «Аксессуары, защита питания, сетевое оборудование» компании Ситилинк Анна Рудаева.

Спортивным

Тем, кто активно проводит время, можно подарить бутылку для воды или шейкер, если поискать скидки и акции. Обычно они следят за фигурой, поэтому шоколадке не будут рады. Можно приготовить самостоятельно арахисовую пасту и упаковать ее в красивую баночку.

В спортивных магазинах можно найти недорогие стрессболы — это мячики из вспененного полиуретана, подходящие для упражнений на расслабление кистей рук после напряженных тренировок. Такой предмет может понравится и просто офисным работникам, которым иногда надоедает стучать по клавиатуры и будет приятно помять антистрессовый мячик или игрушку.

Азартным

«Отличный вариант недорогого и приятного подарка — лотерейный билет. Он стоит немного, но в то же время — это символ того, что вы подумали о человеке, захотели доставить ему радость. Например, 1 января пройдет розыгрыш "Миллиард", и сказать человеку: "Я дарю тебе возможность выиграть миллиард" — довольно круто», — посоветовала операционный директор «Столото» Варвара Басанович.

Поклонникам эзотерики

Начитанным

Людям, с особым трепетом относящимся к разного рода амулетам, можно подарить именно их — лучше что-нибудь для дома, поскольку с подвесками и прочими магическими украшениями можно не угадать. Более универсальный вариант — небольшую аромалампу для масла или благовония.

Любителям бумажных книг можно подарить закладку, готовую креативную или сделать ее своими руками. Или заказать фотопечать на носках, кружке или новогодней игрушке с цитатой из его любимой книги. Это будет намного оригинальное, чем изображение символа года, и покажет, что даритель знает о предпочтениях человека.

Мечтательным

Своими руками

Владельцу электронной книги, можно купить само произведение, стоимость многих онлайн-версий книг намного дешевле бумажных аналогов, а удовольствие от чтения такое же.Когда человек хочет дом или поехать в Париж, а ты не можешь ему это подарить, то есть другие варианты подарков. Например, купить елочную игрушку в виде домика или Эйфелевой башни. Или красками самостоятельно расписать обычный однотонный шарик. Предложить повесить на елку под бой курантов, чтобы мечта исполнилась. Когда-нибудь этот человек, вернувшись из Франции вспомнит, что все началось с этой игрушки.

«Хотите небанальный подарок? Сделайте его сами. Купите еловые ветки, посмотрите видео по созданию новогодних венков и сделайте. Вяжете? Отлично! Будут варежки. Готовите? Испеките печенье в форме ёлки или снеговика», — предложила Сартакова.

Стандартные сувениры

Эксперт по этикету отметила, что кажется безвкусным одному, может оказаться «вкусным» для другого. Поэтому вполне могут подойти и символы года, и свечки, и вазочки, шкатулки и т.д.

«Многие говорят, что сувениры — безвкусно. Но давайте будем честны, сувениры бывают разные, как и любовь к ним. Безвкусно делать подарки без внимания к личности, не убрать ценник, не сказав пары добрых слов при вручении, не подумав об упаковке, не взирая на качество подарка, который может сломаться, ещё до того, как человек донёс его до дома», — сказала она.

Гурманам

Кроме того, современная индустрия предлагает вполне оригинальные решения даже в бюджетном сегменте. Например, стакан с подсветкой, светодиодный ночник, именное зеркальце, различные футуристические аксессуары для рабочего стола.

Имбирное печенье или даже целый пряничный домик можно сделать самому — рецептов в интернете очень много. А необычное изделие, особенно если оно будет подписано конкретному человеку, порадует особенно. В супермаркетах очень много сахарных цветных карандашей, которыми легко написать имя человека или пожелание на печенье.

Еще одним вариантом будет печенье с предсказаниями. Тесто можно сделать обычное песочное, а предсказания любыми — от серьезных до шуточных, в зависимости от получателя.

Человеку, ностальгирующему по прошлому, можно испечь вафельные трубочки или пирожное-корзинку с белковым кремом, в зависимости от того, о чем он чаще всего вспоминает.