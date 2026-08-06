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Зрители объявили бойкот сказке «Последний богатырь. Колобок»

Источник:
Sibnet.ru
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Кадр из фильма «Последний богатырь. Колобок»
Фото: © Yellow, Black & White/ Онлайн-кинотеатр START

Российские зрители, недовольные переносом фильма «Человек-паук: Новый день» ради сказки «Последний богатырь. Колобок», обрушили оценки картины и отказываются идти в кинотеатры.

Сейчас на «Киноафише» рейтинг «Последнего богатыря. Колобок» составляет 1.1 балла, хотя фильм только стартует в кинотеатрах 6 августа. Аналогичная оценка: 1.1 балла из 10 возможных — была и на «Кинопоиске», но сервис отключил возможность оценивать и комментировать «Колобка», отметив, что все метрики вернутся после официальной премьеры.

На почти пустые залы на премьере «Колобка» обратило внимание издание «Пост-». Например, в одном из московских кинотеатров на девять сеансов фильма «Колобок» продали всего четыре билета.

Блокбастер «Человек-паук: Новый день» с Томом Холландом и Зендеей в главных ролях вышел в мировой прокат 31 июля. В России показ возможен с 20 августа в формате предсеансового обслуживания. Кинотеатры специально попросили отложить премьеру ради «Колобка».

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