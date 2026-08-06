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Комедия-сказка «Последний богатырь. Колобок» выходит на экраны

Источник:
Sibnet.ru
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Кадр из фильма «Последний богатырь. Колобок»
Фото: © Yellow, Black & White/ Онлайн-кинотеатр START

Сказка «Последний богатырь. Колобок» о знаменитом хлебобулочном герое, озвученном Гариком Харламовым, выходит в прокат в четверг, 6 августа.

«Последний богатырь. Колобок» — новый взгляд на историю персонажа русской народной сказки. По сюжету Колобка создали не дед с бабкой, а злая колдунья, планировавшая использовать его для коварных целей. Однако Колобок сбежал и встретил доброго, но трусливого парня Тихона и необычную девушку Лада.

Дерзкого персонажа, впервые появившегося в фильме «Последний богатырь. Корень зла», снова озвучил Гарик Харламов. Тихона сыграл ведущий «Натальной карты» Дмитрий Журавлев, Ладу — Мила Ершова. Также в сказке снялись Гоша Куценко, Татьяна Догилева, Кирилл Зайцев.

Режиссером стал Антон Маслов, известный по первому сезону сериала «Вампиры средней полосы». Фильм про Колобка — пятый во франшизе «Последний богатырь», при этом второй приквел и спин-офф цикла.

Еще до выхода «Колобка» ему поставили низкие оценки, так как из-за него в России перенесли неофициальные показы фильма «Человек-паук: Новый день».

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Культгид #Кинематограф
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