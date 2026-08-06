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Киев раскрыл «колоссальную сумму» помощи Запада Украине

Источник:
РБК
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Флаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС
Фото: © wikimedia

Киев с 2022 года получил почти 200 миллиардов бюджетного финансирования от Запада, заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.

«Колоссальная сумма. Это не результат какого-то магического мышления», — приводит РБК заявление Пышного. По его словам, на Западе начали связывать тезис о необходимости финансирования Украины с безопасностью Европы.

В конце июня украинский Минфин сообщил, что Общий объем внешнего финансирования, необходимого Украине в 2026–2029 годах, составляет 145,9 миллиардов долларов, что следует из бюджетной декларации на 2027–2029 годы.

По словам министра финансов страны Сергея Марченко, несмотря на финансовую поддержку Украины со стороны западных союзников «потребности Украины в финансировании остаются значительными».

Россия осуждает финансовую поддержку Украины во время конфликта, считая, что она лишь затягивает конфликт.

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