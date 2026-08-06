«Человек-паук: Новый день» стал самым кассовым фильмом года

Фильм «Человек-паук: Новый день» с Томом Холландом стал самым кассовым фильмом 2026 года, собрав более 1,1 миллиарда долларов за первую неделю.

«Человек-паук» собрал 449 миллионов долларов внутри США и 706,3 миллиона долларов в мире, пишет Variety. Эти продажи превышают продажи «Истории игрушек 5» от Disney, которая с июня заработала чуть более 1 миллиардов долларов.

«Когда вы находите такого актера, как Том Холланд, чтобы воплотить этого персонажа в жизнь, это и есть волшебная формула», — объяснил успех президент Marvel Studios Кевин Файги.

«Человек-паук: Новый день» стал четвертым сольным фильмом о Питере Паркере в исполнении Тома Холланда. Режиссером картины выступил Дестин Дэниел Креттон, в ней также снялись Зендея, Сэди Синк, Джон Бернтал и Джейкоб Баталон.

По сюжету Человек-паук, память о котором стер Доктор Стрэндж, живет в полном одиночестве и продолжает защищать Нью-Йорк.

Предыдущая часть франшизы — «Человек-паук: Нет пути домой» — собрала в мировом прокате 1,91 миллиарда долларов.