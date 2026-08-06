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Оказалось, что воду можно пить неправильно

Источник:
Sibnet.ru
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Минеральная вода
Фото: © Sibnet.ru

Физиологи утверждают, что до 80% людей испытывают хронический дефицит воды, даже если пьют в достаточном количестве. Дело в том, что способ употребления воды напрямую влияет на степень гидратации организма.

Попытки разом утолить жажду, выпив большое количество воды, приводят к обратному эффекту — вместо гидратации организм получает обезвоживание на клеточном уровне.

Когда в кровоток резко поступает большой объем воды (более 500 миллилитров за 10 минут), срабатывает защитный механизм гомеостаза. 

Осмотические рецепторы фиксируют резкое снижение концентрации солей в плазме крови. И чтобы избежать опасного отека клеток, организм включает «аварийный сброс»: почки начинают работать в форсированном режиме, выводя жидкость быстрее, чем она успевает дойти до тканей.

В итоге организм активно увеличивает выработку мочи, выпитая вода покидает тело, не задерживаясь в межклеточном пространстве, а клетки мозга и мышц по-прежнему испытывают жажду.

Оптимальный режим — употребление воды небольшими порциями, по 100 миллилитров с интервалами в полчаса. Только при медленном поступлении организм успевает полностью «усвоить» жидкость.

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