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Объект необъяснимой формы нашли между Марсом и Юпитером. ФОТО

Источник:
Astronomy & Astrophysics
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Международная группа астрономов изучила яркий астероид Ниса, находящийся между Марсом и Юпитером. Оказалось, что у него необычная трехлопастная структура, ничего похожего ранее в Солнечной системе не находили.

Астероид Ниса
Фото: Large Binocular Telescope / CC BY 4.0

Ранее астероид считали просто крупным космическим камнем с высокой отражательной способностью. Однако после наблюдений ученые выяснили, что он фактически состоит из трех частей, следует из статьи, опубликованной Astronomy & Astrophysics.

Кроме этого, на снимках был обнаружен загадочный спутник диаметром около километра, который вращается вокруг Нисы на расстоянии порядка 170 километров.

Астрономы предложили две гипотезы, которые объясняют феномен. По первой, Ниса представляет собой три отдельных камня, которые настолько сблизились, что с Земли выглядят единым целым.

По второй версии, это цельное твердое тело причудливой формы. Специалисты подчеркнули, что если Ниса окажется единым камнем, то его природа станет настоящей загадкой.

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