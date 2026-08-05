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Гендиректор «Уралдронзавода» пострадал при взрыве машины

Источник:
ТАСС
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Гендиректор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук
Фото: © кадр из видео

Гендиректор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук пострадал при взрыве машины, его водитель погиб.

Глава оборонного предприятия находится в реанимации в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Mercedes 35-летнего Ткачука подорвали в Большом Истоке под Екатеринбургом. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под автомобиль гендиректора.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом (часть 2 статьи 105 УК). В настоящее время на месте преступления работают следователи и криминалисты.

«Уралдронзавод» — предприятие из Екатеринбурга, основано в 2023 году. Специализируется на серийном производстве дронов для российской армии, в том числе беспилотника «Упырь».

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