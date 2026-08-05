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Человек пострадал при атаке Украины на Wildberries в Тульской области

Источник:
Sibnet.ru
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Wildberries
Фото: © Sibnet.ru

Сортировочный центр Wildberries загорелся в Тульской области в результате падения украинского беспилотника, пострадал один человек, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в среду, 5 августа.

«По предварительной информации, погибших нет, ранения получил один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнил губернатор в телеграм-канале.

Также зафиксированы повреждения в двух многоквартирных домах в Веневском районе и на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе.

По данным Миляева, в период беспилотной опасности подразделениями Минобороны РФ уничтожены 107 украинских беспилотников.

Губернатор попросил жителей не делать фото и видео с мест происшествия, а также не допускать их опубликования и распространения.

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