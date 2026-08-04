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«Газпром нефть» частично отменила топливные лимиты на АЗС

Источник:
Sibnet.ru
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АЗС
Фото: © Sibnet.ru

Сеть АЗС «Газпром нефть» полностью отменила ограничения на отпуск топлива в Москве, Санкт-Петербурге и еще 11 регионах России, сообщила пресс-служба компании.

Лимиты на заправку отменили в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской, Кемеровской областях, Краснодарском крае, Чувашии и Татарстане.

«Клиенты могут приобрести топливо в любом требуемом объеме в бак автомобиля или канистру. Для автолюбителей доступна система оплаты после заправки», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результаты — в регионах снимаются ограничения и уменьшаются очереди на заправках.

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