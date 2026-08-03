Король Марокко назвал шоссе в честь Дональда Трампа

Шоссе имени Дональда Трампа появилось в королевстве Марокко — король Мухаммед VI присвоил скоростной автомагистрали Тизнит — Дахла имя президента США.

«В знак уважения к этому свидетельству дружбы и мира, а также в качестве личного выражения Моего Высокого уважения, Я принял решение назвать одну из важнейших дорожных магистралей Королевства в честь «шоссе Дональда Дж. Трампа», — приводит государственное информационное агентство MAP письмо Мухаммед VI Трампу.

Король также отметил, что отношения между двумя странами всегда были дружескими, но никогда не были столь крепкими, как в период двух президентских сроков Трампа.

Трамп в свою очередь написал в социальной сети Truth Social, что считает решение короля Марокко большой честью и с нетерпением хочет проехать всю дорогу имени себя.

Трасса Тизнит — Дахла протяженностью более 1055 километров проходит вдоль Атлантического побережья Марокко и соединяет северную часть страны со спорными территориями Западной Сахары (Сахарская Арабская Демократическая Республика, или САДР) на юге. Это самая длинная дорожная магистраль во всей Африке.